Limitowana okazja, 5 gier za darmo. Pospieszcie się i zgarnijcie bez płacenia

Dla każdego coś dobrego – fani horrorów stylizowanych na erę PSX-a, hack’n’slashy w stylu Diablo czy narracyjnych przygodówek znajdą tu wiele dobrego. Łącznie trafiliśmy na promocje dostępne na 5 gier w serwisie itch.io. Każda z nich normalnie kosztuje, ale w tej chwili możecie je zgarnąć bez żadnych opłat.

Gry za darmo na itch.io – 5 limitowanych okazji:

Spośród wszystkich gier na powyższej liście, na szczególne wyróżnienie i znaczek jakości dające jasny sygnał, że warto ją odebrać, zasługuje Larger Than Light. To ambitna przygoda dla pojedynczego gracza utrzymana w gatunku przygodowych gier platformowych 2,5D. Oferuje unikatowy styl wizualny i możliwość rozwiązywania łamigłówek za pomocą manipulacji światłem. Tytuł, który przejdziecie bardzo szybko, normalnie kosztuje 5 euro. Sprawdźcie jednak, czy go nie macie, bo już kiedyś oferowano go za darmo.

Oprócz tego kilka innych małych gier, ale być może znajdziecie coś dla siebie. Night Knocks to klimatyczny horror dla fanów skondensowanych, krótkich wrażeń. Ancient Evil jest prostym hack’n’slashem, a Souless Sun przemówi dla entuzjastów kosmicznych gier shoot’em-up. Na deser retro strzelanka Shawarma Yum.

Źródło: itch.io