Pathologic 3: Quarantine za darmo na Steam dostępne. Kultowa seria powraca

Wstęp do pełnoprawnego Pathologic 3 to nowa gra za darmo na Steam. Gracze mogą już wracać do tego nietuzinkowego świata przepełnionego plagą.

W wielu kręgach to seria iście kultowa, łącząca w niepowtarzalny sposób wiele pomysłów i inspiracji. Jeśli nigdy nie graliście w oryginał, nic nie szkodzi – po to właśnie są kolejne części. A tak naprawdę nie „kolejne części”, ile ponumerowane remake’i części kampanii z pierwowzoru. Druga część to tak naprawdę remake jednej z historii z Pathologic 1, analogicznie jak nadchodzące Pathologic 3 stanowi odświeżenie drugiej.

Gra za darmo – Pathologic 3: Quarantine

Zanim jednak doczekamy się debiutu, możemy własnoręcznie przekonać się, co takiego szykuje dla nas studio Ice-Pick Lodge. Pathologic 3: Quarantine to darmowy prolog, stanowiący wstęp do historii dostępnej w pełnej wersji gry. To mimo wszystko nadal nieco odrębna, skondensowana opowieść, mogąca pokazać Wam, co czekać będzie w kolejnej części.

W tym darmowym prologu do narracyjnej gry przygodowej obserwuj, jak w małym miasteczku wybucha tajemnicza zaraza. Dowiedz się, co skłoniło słynnego naukowca do opuszczenia swojego uznanego laboratorium. Zbadaj pacjentów, odkryj dziwne sekrety i zrób pierwsze kroki w kierunku nieśmiertelności. – czytamy w opisie gry na Steam

Pathologic 3 to kolejne wcielenie mechanik znanych z poprzedniczek, które łączą narracyjne RPG, survival i grę przygodową. Wcielamy się w naukowca, próbującego przeanalizować tajemniczą plagę, jaka wybuchła w małym miasteczku. Na wszystkie nasze działania nałożono jednak ścisły limit czasu, którego przekroczenie może powodować szereg konsekwencji.

Pełna wersja gry zadebiutuje w 2025 roku, ale nie mamy na razie konkretnej daty. Poniżej zwiastun wydanego właśnie prologu.