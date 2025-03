50 gier za darmo. Najlepsze bezpłatne premiery z marca 2025

Nie musicie mieć kasy na nowości, przecież są gry za darmo. Które z tych najnowszych są najlepsze? Wybraliśmy 50 premier tego miesiąca, które nic nie kosztują i masz je na zawsze.

Posiadacze komputerów PC mogą sięgnąć po najlepsze gry za darmo z marca 2025, choć mamy również coś dla osób, które grają na PlayStation i Xbox. Jednak zdecydowaną większość przedstawionych tutaj nowości przypiszemy do swojego konta na Steam, zatem jeśli jesteś fanem grania, a nie wydawania kasy, poczuj się jak ryba w wodzie.

Zebraliśmy aż 50 darmowych gier, które miały swoją premierę w tym miesiącu. I co najważniejsze – nie są to małe crapy, jakie niemal codziennie zalewają platformę Valve. Oczywiście prezentujemy wiele gier niezależnych, ale są to najlepsze tytuły lub z dużym potencjałem. Miłośnicy gier „dużego formatu” niech również z nami zostaną, ponieważ marzec pod względem wielkich premier też nie zawiódł. Słowem – na pewno nie odejdziecie z pustymi rękoma.

Na kolejnych podstronach zobaczycie krótkie opisy każdej gry za darmo oraz znajdziecie bezpośredni link do pobrania danego tytułu. Na końcu czeka na Was niespodzianka w postaci paczki 28 darmowych gier, zatem będzie się działo! Pobierzecie strzelanki, horrory, gry przygodowe i logiczne. Znajdzie się coś dla fanów RPG i sportu.

Blood Strike

Blood Strike jest jedną z największych darmowych premier tego miesiąca i co najważniejsze, jest premierą bardzo udaną. Tysiące osób na serwerach i oceny na poziomie 8/10 są najlepszą rekomendacją, by dołączyć do zabawy. Wcześniej tytuł był dostępny jedynie w ramach wczesnego dostępu, a od kilku dni zadebiutował na Steam w ostatecznej wersji.

Gra jest dynamicznym FPS-em z kilkoma trybami, z których najważniejszym wydaje się battle royale. Blood Strike oferuje szeroką gamę grywalnych bohaterów, z których każdy ma unikalną aktywną i pasywną umiejętność, pozwalającą na rozmieszczanie dronów, ścian, tarcz i innych bajerów.

Najważniejsze, że gracze chwalą gameplay, więc w przypadku Blood Strike możecie się szykować na naprawdę udaną zabawę i wszystko za free.

Blood Strike – pobierz za darmo na Steam

Kolejna gra za darmo na drugiej stronie.