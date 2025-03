Nowe gry za darmo na itch.io? Nic nowego, ale co powiecie na aż 19 pozycji? Ich twórca zaszalał i to naprawdę mocno! Warto je zgarnąć.

The Shameless Promotion Sale to wyjątkowa inicjatywa od niezależnego dewelopera znanego pod pseudonimem Dancing Dots. Twórca postanowił wystartować z kolejną akcją, które na itch.io odbywają się w zasadzie bez przerwy. Tym razem jednak nie oferuje jednej czy dwóch gier, a cały komplet aż 19 pozycji. Całkowicie za darmo, rzecz jasna.

Zaawansowane symulatory, czyli gry za darmo od twórcy

Aby zgarnąć wszystkie te gry, należy jedynie posiadać konto w serwisie. Itch.io to bodaj największa platforma z grami niezależnymi (no dobra, jest też prawdziwa kopalnia skarbów jak Steam), więc zdecydowanie warto, o ile nie macie nic przeciwko produkcjom z wyraźnie niskim budżetem, nierzadko stworzonych solo, przez prawdziwego zapaleńca gamedesignu. Można tak powiedzieć o wielu twórcach, ale Dancing Dots to wyraźnie osoba pełna pasji.

W swoich tytułach skupia się często na symulowaniu. Nie są to jednak klasyczne symulatory w stylu Majster Symulator, a małe perełki odznaczające się przywiązaniem do realistycznego przedstawienia danych zachowań czy warunków. Mamy tu na przykład realistyczny symulator kolonii mrówek czy symulator globalnej wojny toczony przez… AI. Doprawdy dziwaczne pomysły, ale dla fanów produkcji wymagających myślenia, taktycznego podejścia i gier mocno zakorzenionych w zasadach rzeczywistego świata mogą to być prawdziwe perełki.

Jak zwykle zresztą nie są to gry mające nas powalić technologicznie. No ale przecież takie Dwarf Fortress na pierwszy rzut oka też nie przekonuje, a jest jedną z najbardziej skrupulatnie zaprojektowanych gier wideo w historii. Tu może i skala jest mniejsza, ale i tak potrafi zdumiewać.

Mimo wszystko nawet jeśli symulatory do Was nie przemawiają, jest kilka zupełnie innych produkcji. Możecie dzięki temu za darmo zgarnąć m.in. minimalistyczną grę typu idle, turówkę o wojnie wiedźm, relaksującą platformówkę czy – no dobra, to symulator, ale jednak mocno wyjątkowy – pozycję pokazującą realistyczne zachowanie cząsteczek, co pozwala na sporo zabawy i oglądanie prawdziwej feeri barw na ekranie.

