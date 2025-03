Premierowe gry na Steam. Możecie grać za darmo

Co ciekawe, obydwie są warte uwagi nie za grafikę, technologię, a pomysł. Rzadko kiedy produkcje (tak, nawet indie) mają do zaoferowania coś kompletnie nowego, wręcz unikalnego. W tym wypadku tak jest, choć da się też stwierdzić, że to również mocne inspiracje kilkoma hitami, ale obydwie gry posiadają co najmniej jeden, kluczowy „haczyk” na graczy szukających czegoś nowego.

Pierwsza gra jest chińskim projektem przedstawiającym nam losy kosmicznego rozwoziciela jedzenia. Pracowałem w tej roli – ale akurat „tylko” na naszej planecie – więc wiem, z jakim ryzykiem się to wiąże. W wydaniu science-fiction jest jeszcze ciężej. Zewsząd atakują nas kosmici, trzeba pokonywać trudne przeszkody i odpowiednio zarządzać ekwipunkiem. Właśnie tym ostatnim chcą skusić nas twórcy. W grze kluczowe jest układanie naszego wyposażenia na wzór serii Resident Evil, układając w nim zamówione jedzenie, zdobyte bronie i inne rzeczy.

O.W.L., czyli One Wave Lenght to z kolei roguelike bullet-hell… rytmiczny. Wszystko odbywa się więc zgodnie z rytmem, który nadaje sposób, w jaki poruszają się wrogowie czy do nas strzelają. Zmieniając kolejne instrumenty będziemy więc wpływać bezpośrednio na zachowanie nieprzyjaciół, starając się pokonywać ich, jednego po drugim. I do tego z opcją kooperacji!

Źródło: Steam