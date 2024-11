Trzy gry za darmo już na Was czekają. Wystarczy tylko odebrać

Nadeszła pora na kolejną porcję tego, co uwielbia każdy gracz. Trzy nowe gry za darmo dostępne są już do odebrania dzięki serwisowi IndieGala.

Gry za darmo od IndieGala

IndieGala regularnie rozdaje coś ciekawego, choć nie zawsze zupełnie nowego. Gracze mieli już w przeszłości okazję do przypisania tych gier do konta, ale jeśli nie zdążyliście, to nie musicie się o nic martwić. Teraz to nadrobicie. Wystarczy tylko posiadać konto w serwisie IndieGala. Na szczęście jego założenie jest w pełni darmowe, nie musicie też podawać żadnych danych płatniczych.

Na pierwszy plan wysuwa się całkiem przyjemna, choć zdecydowanie przeznaczona dla konkretnego grona odbiorców platformówka o łowcach duchów. Ghost Sweeper pozwoli nam pokonywać kolejne przeszkody w poszukiwaniu duchów. To trochę Ghostbusters, ale w znacznie mniejszym wydaniu.

Crazy Space Pirate to w zasadzie bardzo podobny twór. Kolejny indyk będący tak naprawdę platformówką może ucieszyć wszystkich tych, którzy chcą poćwiczyć zręczność. Dla fanów retro jak znalazł.

Ostatnim prezentem jest Red Risk. To szalenie brutalny top-down shooter z możliwością kooperacji, w którym gracze wcielają się w uczestników zmagań w stylu battle royale. Sama gra nie należy jednak do tego gatunku, bo mówimy o horrorze akcji. Przede wszystkim skupiamy się na eksterminowaniu kolejnych przeciwników. Wydaje się, że na odprężenie się po ciężkim dniu w pracy ta gra może być idealnym pomysłem.

Źródło: IndieGala