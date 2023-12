Bierzcie, bo zaraz się skończy. Nowa gra za darmo do odebrania, ale tylko przez chwilę

GOG może i nie ma aż takiego „gestu” jak Epic Games, ale i tak regularnie rozdaje nowe gry za darmo. Zazwyczaj takie rozdawnictwo towarzyszy jakiemuś większemu wydarzeniu, np. wyprzedaży. Teraz z kolei zaczęła się nowa, zimowa wyprzedaż gier na platformie. Dodając jedno do drugiego, można łatwo zrozumieć, że warto zalogować się na platformę, bo właśnie odebrać można koleją darmową produkcję.

Zacznijmy może jednak od tego „głównego dania”, czyli samej wyprzedaży. Z okazji podłej pogody (lub też urokliwej, jeśli akurat pada śnieg), GOG postanowił zaoferować nam sporo gier w niższych cenach. Promocje dotyczą m.in. kompletnej kolekcji serii Yakuza na PC, Diablo II z dodatkiem, SWAT 4, Divinity II (konieczna pozycja dla fanów Baldur’s Gate III!) czy nawet Days Gone. Da się więc znaleźć sporo wartych uwagi ofert. Polecam więc zajrzeć na główną stronę wydarzenia.

Jeśli zaś chodzi o gry za darmo – pierwsza z nich to Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager. Tak długi tytuł tylko dowodzi, że mówimy o wariacji w stylu Dungeon Keeper. Wcielamy się bowiem w „tego złego”, który musi chronić loch przed podłymi herosami. Mamy tu taki miks roguelike’a ze strategią typu dungeon defender, w całkiem urokliwej, choć dość specyficznej oprawie. Grę odbierzecie bez opłat w tym miejscu. Spieszcie się, bo czasu jest niewiele – do dzisiaj, do godziny 15:00.

Nie ma się co jednak martwić, bo GOG zamierza rozdać kolejne cztery gry za darmo w trakcie wydarzenia. Jeszcze nie wiemy, o jakich pozycjach mowa, ale polecam zaglądać po 15:00 na naszą stronę i z pewnością się dowiecie. Z kolei Epic Games Store w swoim własnym evencie zamierza rozdać aż 17 gier za darmo.