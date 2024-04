Już dzisiaj polski megahit do zgarnięcia. Wciąż odbierajcie te dwie gry za darmo

To ostatni moment, aby odebrać dwie gry za darmo. Dzisiaj po godzinie 17:00 będzie dostępna zupełnie nowa oferta, czyli tym razem polski megahit Ghostrunner!

Od tygodnia możemy do swojego konta Epic Games przypisać bez żadnych dodatkowych opłat dwie, ciekawe gry. Już dziś jednak będzie dostępny polski megahit. Ghostrunner, bo o nim mowa, to cyberpunkowo-parkourowa zręcznościówka akcji, nastawiona na dynamiczne poruszanie się po mapach i walkę z przeciwnikami.

Gry za darmo z nową ofertą od Epic Games Store

Teraz przypominamy, że jeszcze dziś, do godziny 17:00, oferta nadal obowiązuje. Oznacza to, że każdy chętny może udać się pod podany poniżej link, a następnie po prostu przypisać gry do konta. Nie potrzeba żadnych płatności, żadnych dodatkowych zakupów, ani nic podobnego. Wymagane jest tylko konto Epic Games.

The Outer Worlds z pewnością ucieszy fanów RPG-ów w stylu Fallouta. Jest to trochę taki konkurencyjny Starfield, ale z mocnym duchem Bethesdowej postapokalipsy. Gra oferuje sporo godzin dobrej zabawy, także cena “za darmo” wydaje się tym bardziej atrakcyjna. Thief to z kolei ostatnia wydana część legendarnej serii skradanek.

Już dziś od godziny 17:00 będziecie mogli przypisać do konta polskiego Ghostrunnera. Z pewnością Wam o tym przypomnimy, gdy tytuł stanie się dostępny. Na razie jednak nie zapomnijcie odebrać dwóch powyższych pozycji!