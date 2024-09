Odbierajcie nowe gry za darmo. Dwa tytuły do zdobycia

Epic Games ponownie nie zaskakuje – o nowej ofercie wiedzieliśmy już od tygodnia. Tymczasem poznaliśmy również ofertę na przyszły tydzień.

Epic Games Store oferuje nowe gry za darmo

Bez zbędnego przedłużania i wchodzenia w nieistotne szczegóły, zapraszam do zgarnięcie dwóch darmówek od Epica. Jak już wspomniałem, platforma ujawniła je przed tygodniem, także zaskoczenia nie ma. Dlatego każdy może zyskać bez dodatkowych opłat The Last Stand: Aftermath oraz TOEM. Dwie zupełnie od siebie różne produkcje mogą jednak znaleźć odbiorców, o ile tylko spodoba Wam się pomysł na te gry.

The Last Stand jest postapokaliptyczną grą o zombiakach, w której akcję obserwujemy z widoku z góry. Wcielamy się w postać zarażonego (już-prawie-nie) ocalałego, który mimo przeciwności losu stara się przetrwać. Zbieramy surowce, walczymy z zombie i spotykamy innych, którym udało się przetrwać. Z kolei TOEM jest specyficzną grą narracyjną w konwencji przygodówki, w której za pomocą aparatu fotograficznego pomożemy mieszkańcom dość wyjątkowej wyspy.

Zaskoczeniem może być fakt, że już za tydzień zgarniemy tylko jedną grę za darmo. Mniej, niż w ostatnim czasie, ale może przynajmniej nadrabia jakością? Mówimy o The Spirit and the Mouse sprzed dwóch lat. To wyjątkowa narracyjna gra przygodowa, w której wcielamy się w mysz zamieszkującą paryskie kanały. Szkopuł w tym, że mamy nadnaturalne zdolności… władania prądem. Jeśli brzmi ciekawie, musicie zaczekać do 26 września, aby zgarnąć tytuł za darmo.

Źródło: Epic Games Store