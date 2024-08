Gra “AAAA” nadal do zdobycia za darmo. Wiemy, co zgarniemy dzisiaj

Kontrowersyjne The Callisto Protocol nadal możliwe jest do zgarnięcia bez opłat w Epic Games Store. Dziś jednak nowe gry za darmo – jakie konkretnie?

Skoro nie trzeba płacić, to nawet niewypał AAAA wart jest swej ceny… Żartuję oczywiście, bo sam bardzo polubiłem się w nowym dziełem Glena Schofielda, choć zdecydowanie Dead Space to nie jest.

Gry za darmo – cały czas zdobędziecie The Callisto Protocol

Powracamy do Was z tematem darmowych gier oferowanych w ramach regularnego rozdawnictwa Epic Games Store. Platforma nie przestaje oferować kolejnych prezentów graczom, a my przypominamy, co nadal da się zdobyć bez potrzeby płacenia. Dziś bowiem oferta zmienia się na nową, więc macie ostatnie godziny, aby zyskać zestaw gier z ubiegłego tygodnia. A są to dwa tytuły!

Gigantic: Rampage Edition to dynamiczna gra MOBA połączona z hero shooterem, nastawiona na rozgrywkę dla wielu graczy. Fani tytułów pokroju Overwatch czy League of Legends mogą znaleźć tu sporo dobrego, choć raczej na rewolucję nie ma co liczyć. Ale zaraz, to nie koniec, bo liczy się szybkość! Czasu na zgarnięcie tych tytułów macie niewiele, bo oferta kończy się dziś o godzinie 17:00. Wtedy dostaniecie kolejny zestaw darmówek!

Już teraz wiemy, że możemy liczyć na klasyczny zestaw bodaj najlepszych postapokaliptycznych gier RPG w historii, czyli Fallout Classic Collection. W jego skład wchodzi pierwsza część serii, druga, a także poboczne Fallout Tactics. Jakby tego było mało, pojawi się również zwariona gra footballowa, czyli Wild Card Football. Łączy ze sobą umiejętności rodem ze strzelanek z potyczkami na boisku.

Nie wiemy jeszcze, co nowego szykuje Epic na kolejny tydzień, ale z pewnością wrócimy do tematu. Platforma zapewne klasycznie dla siebie ujawni kolejny zestaw gier za darmo już po godzinie 17:00.

