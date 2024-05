Bierzcie za darmo, póki można. Kolejna perełka do zgarnięcia

Niezależna wariacja na temat Darkest Dungeon to intrygująca perełka, kusząca ciekawym klimatem i podejściem. Nowe gry za darmo do zgarnięcia!

Nowe gry za darmo to tak naprawdę jedna gra i jedna paczka do popularnego sieciowego tytułu. Epic Games Store prezentuje kolejną ofertę darmówek!

Nowe gry za darmo w Epic Games Store:

Powyższe tytuły to kolejna oferta cyfrowego Epic Games Store umożliwiającego regularnie zgarnięcie gier za darmo bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek płatności. W ten sposób gracze są szczęśliwi, bo klasycznie już uwielbiają darmówki, a także wydawcy, którzy mogą tchnąć nieco życia w swoje poprzednie premiery.

Jedna z nich jest jednak wyjątkowo ciekawa, a przynajmniej jeśli podobnie do mnie lubujecie się w steampunkowej estetyce i wiele godzin spędziliście w Darkest Dungeon. Circus Electrique to bowiem swoisty “klon” hitowego RPG-a, w którym skupiamy się przede wszystkim na rozwijaniu naszej drużyny, poznawaniu fabularnych sekretów i walce z wrogami. Wszystko to dzieje się jednak w steampunkowym Londynie z cyrkową trupą w roli głównej. Brzmi intrygująco, więc czemu nie dać by szansy?

Z kolei darmowa oferta do popularnej gry free-to-play typu “idle” to dość obszerna paczka przedmiotów. Ja akurat w Firestone nie gram, ale jeśli Wy akurat tak, lepiej nie zapomnijcie odebrać zestawu z Epica.

Dowiedzieliśmy się tym samym, że za tydzień gracze będą mogli za darmo przypisać do konta tajemniczy tytuł. Wyjątkowo Epic nie ujawnił gry na następny tydzień, więc możemy spodziewać się przedwczesnych przecieków, o których z pewnością napiszemy.

