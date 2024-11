Zaraz te dwie gry za darmo znikną. Dziś zgarniemy absolutnie kultową serię

Wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na całą tę sytuację. Bowiem dziś po godzinie 17:00 zgarniemy dwie gry za darmo… albo dziewięć. Z kolei do 17:00 nadal macie czas, aby zyskać dwa tytuły lub… jeden.

Gry za darmo na Epicu nadal do zdobycia

Wiem, że to trochę zawile brzmi, bo tak naprawdę wszystko zależy od podejścia, lecz przyjmijmy, że jeszcze macie czas na zdobycie jednej gry za darmo i bezpłatnego pakietu do szalenie popularnej strzelanki free-to-play. Z kolei wieczorem odbierzecie dwie pozycje, w tym specjalne, odświeżone wydanie wielu kultowych części Castlevania. Lecz po kolei.

Najpierw warto udać się na Epic Games Store, gdzie możecie liczyć na prezenty. Oferta na darmowy zestaw z bohaterką do Apex Legends oraz sieciowe, całkiem udane Deceive Inc. potrwa do godziny 17:00. Na co więc czekacie?

O co więc chodzi z nową ofertą? Epic nie lubi ostatnio nas zaskakiwać, więc z tygodniowym wyprzedzeniem ujawnia, co czeka graczy na zdobycie w przyszłym rozdawnictwie. Dzięki temu wiemy, że już dziś zdobędziemy całe wydanie Castlevania Anniversary Collection oraz niezależne Snakebird w edycji Complete: The Ultimate Snakebird Experience.

Castlevania to niezwykle popularna marka od Konami, będąca tak naprawdę jedną z pierwszych tak kluczowych serii gier o wampirach. Odświeżone, dostosowane do współczesnych sprzętów wydanie aż 8 gier z serii + dodatkowego e-booka zgarniecie więc za darmo. Z kolei Snakebird to potencjalny hit dla fanów prostych, lecz jednocześnie złożonych gier logicznych na długie godziny.

Źródło: Epic Games Store