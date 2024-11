Ostatni moment na 9 gier za darmo. Dziś otrzymamy nową ofertę

To ostatnie kilka godzin przed zmianą oferty Epic Games Store. Gry za darmo w ramach promocji zgarniemy do godziny 17:00 czasu polskiego.

Epic Games Store nie przestaje rozdawać prezentów, a jeśli śledzicie platformę lub nasze artykuły, z pewnością wiecie, że od tygodnia do odbioru dostępna jest seria remasterów Castlevanii, a do tego dodatkowy prezent w postaci Snakebird Complete.

Ostatni dzwonek na gry za darmo

Musicie jednak wiedzieć, że to ostatni moment, aby wszystkie te tytuły przypisać do konta i zachować na (względnie) zawsze. Epic zmienia bowiem swoją ofertę już dziś po godzinie 17:00. Wtedy też, zgodnie z obietnicą, nie będziecie mogli już zdobyć nawet 9 gier za darmo. W teorii mówimy o dwóch pozycjach, ale skoro jedna z nich to tak naprawdę kilka gier w pakiecie, nadal się liczy.

Jak więc widzicie – do odbioru macie dwa prezenty. Pierwszym jest kompletne, unowocześnione i dostosowane do współczesnych maszyn wydanie kilku odsłon kultowej serii Castlevania od Konami. Za to drugi powinien przemówić do fanów nieco mniej zobowiązującej rozgrywki. Mówimy bowiem o grze, zmuszającej nas do wytężania umysłu.

Co zaś dostaniemy już dziś wieczorem? Po godzinie 17:00 zgarniemy Beholder, czyli naprawdę solidną przygodę łączącą ze sobą mechaniki gier przygodowych i strategicznych z zaakcentowaniem fabuły. Wcielimy się we właściciela kamienicy w totalitarnym społczeństwie i to do nas należy zadanie szpiegowania swoich najemców.

Źródło: Epic Games Store