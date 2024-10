Gry za darmo do zgarnięcia na Steam, aż 9 tytułów (15 października)

Choć możemy testować tysiące gier za darmo w ramach rozpoczynającego się Steam NEXT Fest październik 2024, są to jednak wersje demo. Dlatego znaleźliśmy dla Was również pełne wersje, które możemy przypisać do swojej biblioteki za free. Znajdziecie tutaj coś dla miłośników szybkiej jazdy, horrorów, platformówek, strzelanin oraz… koni. To właśnie ten ostatni “koński” tytuł zdobywa serca graczy i bardzo wysokie oceny.

Gry za darmo. Pobierajcie nowości na Steam (15 października)

Najwięcej recenzji od graczy (ponad 230 ocen) zebrała wczorajsza premiera Tales of Rein Ravine, która zabiera nas w Alpy, gdzie możemy pouczyć się jazdy konno. Widać, że gra się spodobała i posiada bardzo pozytywne noty.

Sporo osób sięgnęło również i wystawiło ocenę utrzymanemu w mrocznym klimacie Face The Abyss, lecz tutaj nie jest tak różowo, ponieważ widzimy przy tym tytule mieszane recenzje. Gra oferuje rozgrywkę PvP, gdzie jeden z graczy wciela się w rolę potwora, który poluje na trzech innych graczy próbujących znaleźć sposób na ucieczkę.

Mamy też coś dla fanów platformówek 3D w postaci uroczego Small Dragon Big Appetite. Musimy tutaj pożerać… małe króliczki, by wspiąć się na szczyt tabeli rankingowej.

Źródło: Steam