Nowe gry za darmo w Amazon Prime Gaming. Odbierz 2 tytuły

Już dziś do oferty Amazon Prime Gaming wejdą nowe gry za darmo. Do odebrania będą dwa tytuły, zastępując tym samym udostępnionego w ubiegłym tygodniu Fallouta 76. Muszę jednak ostudzić wasze emocje — tym razem nie ma mowy o “potężnych produkcjach”. Z drugiej strony, jak za darmo, to i ocet słodki…