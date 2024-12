Pozytywnie oceniane gry za darmo. 7 nowości na Steam

Sporo dzisiaj darmowego grani. Najpierw polecaliśmy odebrać tytuł inspirowany Resident Evil 7, następnie podrzucaliśmy link do ciekawej gry RPG z elementami taktycznymi i eksploracją, by w końcu dojść do naprawdę klimatycznej polskiej produkcji w mrocznym klimacie i potworami. No i był też tytuł o… siedzeniu na kibelku. Wszystkie nowości znajdziecie w naszym dziale “gry za darmo“. Jednak zanim do niego zajrzycie, spójrzcie jeszcze na paczkę siedmiu kolejnych tytułów free to play, które dopiero co miały swoją premierę na Steam. Co ważniejsze, zaczynają zbierać naprawdę pozytywne oceny, zatem można się przy nich nieźle pobawić.

Nowości na Steam – gry za darmo (16 grudnia 2024)

Wśród dzisiejszych darmoszek znajdziemy ciekawy tytuł, w którym wcielamy się w pirata złodziejaszka, wyruszającego na poszukiwanie starożytnego skarbca. Jest również horror, w którym zapuścimy się w sny oraz kolejny prowadzący nas do tajnego ośrodka badawczego obcych. Rozwiążemy ponadto tajemnicę małego miasteczka, wcielając się w zwykłego rolnika.

Z luźniejszych klimatów polecamy fajne wyścigi battle royale dla maksymalnie 40 graczy oraz tytuł Five Minutes Till Christmas. Tutaj wcielimy się w niegrzecznego św. Mikołaja, który pędzi przez tętniące życiem centrum handlowe, aby zebrać prezenty na ostatnią chwilę.

Na koniec możemy stworzyć własną wyspę w klimatach fantasy, sięgając po Lost Skies: Island Creator. Zaprojektujemy nie tylko otoczenie, lecz również rozstawimy pułapki oraz ustalimy zagadki. Nasze dzieło można udostępnić innym i zobaczyć, jak poradzą sobie z naszym wyzwaniem.

Źródło: Steam