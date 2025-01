Czy są na sali miłośnicy RTS-ów? Cóż, nie mamy zbyt łatwo w obecnych czasach. Rynek gier jest bezlitosny, a niektóre gatunki wyraźnie zostają w tyle. Jak przyznaje twórca Age of Empires, gry strategiczne od lat stoją w miejscu, a jako gracze ciągle gramy w to samo. Czy rzeczywiście gatunek nie rusza się z miejsca?

Gry strategiczne od lat stoją w miejscu

Za co cenimy gry wideo? Poza standardowymi cechami często wrażenie robi innowacyjność, świeżość i oferowanie nowej formuły czy sposobu na zabawę. Tak wiele tytułów odniosło swój sukces, właśnie dzięki oferowaniu czegoś “ekstra”, co odróżniało je od konkurencji. Niestety, nie każdy gatunek może pochwalić się przykładami takich wyjątkowych gier. Przykład? Gry strategiczne, a jakże. Popularne nigdyś RTS-y od dłuższego czasu stoją w miejscu i opierają się na dawno utartych schematach.

Tak przynajmniej twierdzi Dave Pottinger, który przez lata współtworzył serię Age of Empires. Doświadczony twórca wyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że do gatunku strategii wdarła się rutyna. W zasadzie każdy nowy tytuł korzysta z dawno już opracowanych mechanizmów i nie pojawia się nic świeżego. To nie tak, że to absolutnie złe. Twórca dodaje, że cieszy go, że wykreowano tak dobre schematy, które po latach nadal działają.

Z drugiej strony jest to swego rodzaju problem, bo widać stagnację:

“Nie zmieniło się wiele. Wiesz, wciąż grasz w tę samą grę, w którą graliśmy 20 lat temu i patrzysz na niektóre z tych nowych gier – Stormgate i inne tego typu – i one wciąż w dużej mierze opierają się na tej formule. To działa, to stary, złoty zestaw zasad, ponieważ były dobre wtedy i są dobre teraz, i miło jest widzieć, że te rzeczy nadal działają, ale jednocześnie chcę zrobić coś nowego, chcemy zrobić coś nowego” – powiedział w rozmowie z Videogamerem.

Czy uważacie, że gry strategiczne faktycznie nie oferują już nic innego? A może to przeszkoda, której nie da się przejść? Trzeba przyznać, że w temacie takiej rozgrywki wymyślono już chyba wszystko…

