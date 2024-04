Gry strategiczne to gatunek gier, w których zwycięstwo wymaga przede wszystkim umiejętności strategicznego myślenia i planowania. Znajdziesz w nich wyzwania o charakterze taktycznym, a czasami także logistycznym. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze gry mobilne w tej kategorii.

Jakie są rodzaje gier strategicznych?

W omawianej kategorii rozgrywek znajdziesz gry strategiczne czasu rzeczywistego (RTS), w których gracz musi podejmować decyzje i wydawać rozkazy w czasie rzeczywistym, podczas gdy rozgrywka toczy się bez przerwy. Przykłady gier RTS to: StarCraft II, Warcraft III i Command & Conquer. Z kolei gry strategiczne turowe (TBS) – jak sama nazwa wskazuje – podzielone są na tury, więc każdy gracz ma swój czas na wykonywanie ruchów. W tej kategorii znajdziesz tytuły, takie jak: Civilization VI, Total War: Warhammer II i XCOM 2. Gry strategiczne hybrydowe łączą elementy RTS i TBS. Przykładem takiej produkcji jest Age of Empires II.

W grach strategicznych najważniejsze jest:

zarządzanie zasobami – gracz zarządza różnymi zasobami, takimi jak: surowce, jednostki wojskowe i pieniądze;

planowanie – gracz musi planować swoje działania z wyprzedzeniem, aby osiągnąć zwycięstwo;

taktyka – gracz musi umieć podejmować trafne decyzje taktyczne w trakcie rozgrywki;

logistyka – w niektórych grach strategicznych trzeba również zadbać o logistykę, np. o transport surowców i wojsk.

Najpopularniejsze gry strategiczne na telefon

Gry strategiczne dostępne są również w wersji mobilnej. Wśród najpopularniejszych tytułów można wymienić:

Clash of Clans – gra strategiczna, w której gracze budują swoje wioski, trenują wojska i atakują wioski innych graczy. Jest to darmowa gra, w której znajdują się mikropłatności. Clash Royale – wyprodukowana przez Supercell gra strategiczna czasu rzeczywistego, w której gracze walczą ze sobą na arenach, używając kart z różnymi jednostkami i zaklęciami. Boom Beach – gra strategiczna, w której gracze budują swoje bazy na tropikalnych wyspach i atakują bazy innych graczy. To popularna produkcja firmy Supercell. Plants vs Zombies – gra typu tower defense, wydana przez PopCap Games, w której gracze sadzą rośliny, aby bronić się przed falami zombie; XCOM Enemy Within – gra turowa, w której gracze dowodzą oddziałem żołnierzy walczących z inwazją obcych.

Inne popularne strategiczne gry na telefon to: This War of Mine, Company of Heroes: Mobile, Age of History II, The Battle of Polytopia, Civilization VI, Tropico, Rome: Total War.

Inne popularne strategiczne gry na telefon to: This War of Mine, Company of Heroes: Mobile, Age of History II, The Battle of Polytopia, Civilization VI, Tropico, Rome: Total War.



