Poznaliśmy nominacje gier roku Steam. Kto ma szansę na główną nagrodę?

Nagrody Steam to coroczny plebiscyt, w ramach którego gracze wybierają swoje ulubione tytuły z mijającego roku. Wcześniej każdy mógł wybrać swoich faworytów w każdej kategorii, a teraz kapituła Valve ogłosiła gry, które miały najwięcej głosów. I choć sam osobiście czuję się nieco poszkodowany brakiem nominacji Silent Hill 2 Remake to nagrody GOTY, to nawet się temu nie dziwię – konkurencja jest sroga. A zwycięzca… praktycznie pewien.

Nagroda w kategorii „Gra roku”

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Black Myth: Wukong

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Helldivers 2

Nagroda w kategorii „Gra VR roku”

Blade and Sorcery

DAVIGO: VR vs. PC

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Metro Awakening

Maestro

Nagroda w kategorii „Owoc miłości”

Dota 2

No Man’s Sky

Stardew Valley

Baldur’s Gate III

Elden Ring

Nagroda w kategorii „Najlepsza gra na Steam Decku”

Hades II

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Deep Rock Galactic: Survivor

God of War: Ragnarok

Balatro

Nagroda w kategorii „Razem raźniej”

Satisfactory

Helldivers 2

Sons Of The Forest

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Nagroda w kategorii „Znakomity styl wizualny”

Hades II

Nine Sols

Silent Hill 2

Neva

Metaphor: ReFantazio

Nagroda w kategorii „Najbardziej innowacyjna rozgrywka”

Satisfactory

Helldivers 2

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Liar’s Bar

Nagroda w kategorii „Najlepsza gra, w której jesteś do bani”

Tekken 8

Dragon Ball: Sparking! ZERO

The Finals

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Black Myth: Wukong

Nagroda w kategorii „Najlepsza ścieżka dźwiękowa”

Frostpunk 2

Silent Hill 2

Fate/stay night Remastered

Horizon: Forbidden West – Edycja kompletna

Red Dead Redemption

Nagroda w kategorii „Gra ze znakomitą fabułą”

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Ghost of Tsushima Director’s cut

Black Myth: Wukong

Mouthwashing

Final Fantasy XVI

Nagroda w kategorii „Usiądź i zrelaksuj się”

House Flipper 2

Tiny Glade

Farming Simulator 25

TCG Card Shop Simulator

Webfishing

Patrząc na wszystkie poniższe nominacje nie sposób nie odnieść wrażenia, że graczom mocno do gustu przypadło przede wszystkim Black Myth: Wukong. Chińska produkcja studia Game Science nie zgarnęła statuetki na The Game Awards 2024, co najwyraźniej mocno wkurzyło sporą część tamtejszych graczy. Istnieje spora szansa na to, że wspólnymi działaniami faktycznie uda im się sprawić, że uda się na gali Steam. Warto odnotować, iż w tym wypadku tylko użytkownicy platformy decydują. Start głosowania już niebawem, bo 19 grudnia 2024 roku. Wtedy też rozpocząć ma się zimowa wyprzedaż.

Na mojej prywatnej liście najlepszych gier roku i tak króluje Silent Hill 2 Remake. Black Myth nie zdążyłem jeszcze ograć, więc postawiłem raczej na kilka zaskakujących tytułów. Listę moich GOTY znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: Steam