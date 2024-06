Rozdają grę za darmo, ale zdecydowanie lepiej się pospieszyć

Mówi się, że za darmo to uczciwa cena, także w tym przypadku ciężko się z tym nie zgodzić, bo raczej nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek świadomie wydał na tę grę pieniądze. Mimo wszystko to nadal prezent dla graczy, więc warto go przypisać!

Nowa gra za darmo od IndieGala

IndieGala Freebies to program rozdawnictwa gier za darmo przez platformę IndieGala. Oferta zmienia się regularnie, ale trzymamy rękę na pulsie i zawsze informujemy, kiedy pojawi się nowy prezent. Jak sama nazwa wskazuje, platforma ta skupia w sobie jedynie gry niezależne. Sporo z nich to istne perełki, a część należy do raczej mniej udanych tytułów. No ale przecież, jak już pisałem wcześniej, za darmo!

Teraz w ramach rozdawnictwa możecie bez żadnych opłat przypisać do konta grę Zombies Killer Machine. Nie wiem, czy tytuł już Wam dokładnie nie objaśnił, czym tak naprawdę jest ta niskobudżetowa (albo wręcz “bezbudżetowa”) pozycja, ale tak – chodzi o masakrowanie zombiaków. Za pomocą samochodu.

Gra oferuje niezobowiązującą rozrywkę, a twórcy chwalą się tonami zombie, otwartym, zmieniającym się światem oraz systemem punktów ze śrubowaniem najlepszych wyników i trzema samochodami do wykorzystania.

Lepiej się pospieszyć, aby nie okazało się, iż oferta nagle przestanie być dostępna, gdyż jest aktywna tylko przez ograniczony czas. Tytuł odbierzecie w formie nowej pozycji w cyfrowej bibliotece IndieGala. Do tego oczywiście potrzeba konta. Na szczęście założycie je bez żadnych płatności.

Źródło: IndieGala