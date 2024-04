Nowa gra za darmo na Xboksy. Odbierajcie szybko, bo nie zostało wiele czasu

Lubicie piratów? A Azteków? Jeśli tak, to ta gra za darmo łączy ze sobą obydwa motywy i to z myślą o użytkownikach konsol Xbox Series X/S oraz XOne. Gracze korzystający z tej platformy mogą skusić się na darmowy tytuł Pirates and Aztecs.

Jest to pozycja, która raczej nie stoi wyszukaną rozgrywką czy wciągającą fabułą. Zamiast tego pozwala na spędzenie kilku godzin w sposób retro. Mamy więc kulę armatnią, którą musimy zbijać kolejne pola. Jest to więc arcade pełną gębą, ale tym razem w zaciszu własnego domu.

Oferta jest niestety ograniczona czasowo, bo grę do konta możemy przypisać do 25 kwietnia 2024 roku, gdzie zostanie już na zawsze. Jeśli jednak nie zdążymy odebrać pozycji, będziemy musieli zapłacić za nią nawet 19,99 dolarów, czyli dość sporo jak na tego typu produkcję. O ile, rzecz jasna, zdecydowalibyśmy się na jej kupno.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że gracze Xbox cały czas mogą pobierać również inną produkcję bez żadnych opłat, ale też bez limitu czasowego. Nie wiemy, czemu twórcy Pirates and Aztecs zdecydowali się na rozdawanie gry za darmo, ale w zasadzie nie musimy wiedzieć. Ważne, że mamy czas do odebrania tego prezentu.

