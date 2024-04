Gra za darmo na Xbox Series i Xbox One. „Nie wybacza żadnych błędów”

Oto kolejna gra za darmo do odebrania, tym razem dla graczy, którzy trzymają przy telewizorze konsolę Xbox Series lub Xbox One. To niezależna oldskulowa produkcja przeznaczona do zabawy w kilka osób. Jednak jeśli wolimy singleplayer, też dostajemy taki tryb. A co ciekawe, mamy tutaj również edytor poziomów, co znacznie przedłuży “żywotność” gry.

Gra za darmo w Xbox Store. Pobierajcie Tech Glitch

Tech Glitch zaliczamy do gatunku tytułów logicznych z elementami puzzli. Jak czytamy na karcie gry w sklepie Microsoftu, najlepiej zagrać w nią ze znajomymi.

Zbierz znajomych i rywalizujcie ze sobą. Wiele trybów gry? Jest!. Dużo map? Jest. Dopalacze! Są. Ta oldschoolowa lokalna gra wieloosobowa nie wybaczy Ci żadnych błędów. Nic nie jest przesądzone, dopóki zegary nie przestaną tykać. Zawsze możesz odwrócić sytuację i spektakularnie zwyciężyć. Microsoft Store

Wchodząc w szczegóły, gra oferuje zabawę dla 2-4 graczy, choć jak wspomnieliśmy, osobno przygotowano również singleplayer. Mamy 4 różne tryby gry oraz 7 map, ale dodano do tego edytor poziomów, więc można stworzyć własne plansze.

Tytuł nie jest długi i w kilka godzin możemy zebrać 14 osiągnięć oraz 1200 Gamerscore. Jeśli więc nie przepadacie za takimi małymi indykami, może chociaż to Was przekona do sprawdzenia Tech Glitch.

Źródło: Xbox Store