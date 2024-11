Ta gra znika ze Steam na zawsze. Twórca rozdaje ją za darmo dla każdego

Smutna sytuacja na Steam, choć dla graczy paradoksalnie oznacza to dobrą wiadomość, bo mogą zdobyć grę za darmo. Niestety, jej twórca nie mógł liczyć na sukces, więc zdecydował się zawiesić jej dalszy rozwój.

Gra za darmo na Steam jako ostatni gest dewelopera

Nie wszystkie tytuły osiągają sukces. Niestety, ale mnóstwo gier po prostu gubi się gdzieś w otchłaniach platformy, na której dziennie potrafią debiutować setki pozycji. Nic dziwnego, że mali, niedoświadczeni deweloperzy rzadko kiedy mogą liczyć na sukces, choć historia zna i takie przypadki. Niestety, nie tym razem.

Twórca odpowiedzialny za eksperymentalną grę przygodową z elementami akcji i visual novel (to chyba wiele tłumaczy…) też nie zarobił. Dlatego jego dzieło – gra o tytule Unakis – będzie teraz rozdawana za darmo przez najbliższy czas. Zdobędzie ją każdy, kto tylko chciałby przypisać ją do konta. Jeśli już to zrobi, nie musi się martwić o wycofanie produkcji ze Steam. Nadal będzie mógł w nią grać.

Twórca w komunikacie na Steam przybliża powody decyzji. Gra nie była zawsze darmowa, bo wcześniej trzeba było za nią płacić, ale mało kto się na to zdecydował.

Piszę to, aby poinformować, że Unakis, jako aplikacja, zostanie wycofane ze Steam. Użytkownicy, którzy kupili lub aktywowali grę, nadal będą mogli w nią grać, ale nie będzie już żadnych aktualizacji na Steamie. Zamykam swoje konto z powodów osobistych, a także z powodu braku sprzedaży, aby utrzymać dystrybucję gry i kontynuować inne projekty. Wszystkim, którzy grali w grę, dziękuję i mam nadzieję, że nadal będziecie się nią cieszyć. Udostępnię grę w innym miejscu do pobrania za darmo, jako rodzaj archiwum, do którego każdy może uzyskać dostęp. – czytamy w komunikacie

Nie wiemy, jak długo gra będzie czekała na odebranie, więc polecam zrobić to jak najszybciej. W końcu będziecie mieć w swojej bibliotece tytuł, który za jakiś czas wyleci z dystrybucji na platformie Valve.

Źródło: Reddit