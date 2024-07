Już w najbliższy weekend będziemy mogli wziąć udział w testach serwerów gry Age of Mythology: Retold. Gra za darmo będzie dostępna przez kilka dni, w czasie których będziemy mogli przetestować rozgrywki i ogólny stan remake’u tej kultowej produkcji. To prawdziwa gratka dla miłośników gier strategicznych i mitologii.

Gra za darmo na weekend – to kultowa strategia zrobiona na nowo

Gatunek gier strategicznych nie rozwija się tak prężnie jak np. FPS-y. Mimo to nadal możemy znaleźć tam sporo perełek, hitów czy klasyków. Ciekawym przypadkiem jest Age of Mythology: Retold. To remake kultowej gry strategicznej, która wykorzystywała w świetny sposób mitologię i genialny, grecki klimat. Już w najbliższy weekend będziecie mogli zagrać w nią bez opłat, bo gra będzie dostępna w ramach specjalnego okresu testowego.

W jaki sposób wziąć udział w testach? Wystarczy odwiedzić oficjalną kartę gry na Steamie, a następnie zjechać nieco niżej i znaleźć przycisk umożliwiający dołączenie do playtestu. Tam znajdziemy zielony guzik “Poproś o dostęp”. Następnie otrzymamy maila potwierdzającego nasz udział w rozgrywce, która będzie dostępna w czasie weekendu.

Testy serwera i darmowy okres rozgrywki rozpocznie się już jutro, czyli w piątek 26 lipca. Gracze będą mogli pobawić się w grze przez 3 godziny dziennie — w dniach 26, 27 i 28 lipca, czyli do niedzieli włącznie. Gra za darmo akurat na kilka dni wolnego? Brzmi idealnie!

Źródło: Steam