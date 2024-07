Lubicie Mario Karts? Ta gra za darmo na pewno przypadnie wam do gustu

Wszyscy lubimy darmowe gry. Jeszcze lepiej, gdy dana gra za darmo to naprawdę świetna i udana produkcja. A tak się składa, że produkcja od studia Sumo Digital spełnia te warunki. To pozycja obowiązkowa dla fanów Mario Karts i nie tylko. Poznajcie Stampede: Racing Royale, waszą nową ulubioną ścigałkę na lato.

Gra za darmo w stylu Mario Karts

Co powiecie na nową darmówkę? Tym razem mamy do czynienia z grą wyścigową w stylu Mario Karts. Chodzi o szalone wyścigi, masę przeszkadzajek i bitwy, które odbywają się na torze. Zresztą, oddam głos twórcom Stampede: Racing Royale, bo to własnie o ten tytuł się rozchodzi?

Witamy w Stampede: Racing Royale – najdzikszym wydarzeniu wyścigowym, jakie istnieje. Dodaj gazu i weź udział w ekscytujących wyścigach gokartów i bitwach, w których jednocześnie bierze udział 60 uczestników. Wykorzystaj swoje umiejętności i ogromną gamę ulepszeń, aby skierować się na przód stada w klasycznych wyścigach torowych lub walcz bezpośrednio z tłumem, aby zdobyć jak najwięcej punktów w bitwach na arenie. Opis producenta gry

Stampede: Racing Royale weszło w skład Xbox Game Preview na konsolach Xbox Series X|S oraz na pecetach. W tym miejscu znajdziecie jej kartę produktu na Steam, a mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć udanych potyczek na szalonych torach wyścigowych.

Źródło: purexbox.com