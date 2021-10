Kultowa gra za darmo od Ubisoftu. Można odebrać też dodatki do serii Ghost Recon

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ubisoft świętuje 20-lecie serii Ghost Recon nie tylko zapowiedzią nowej odsłony serii. Dostępna jest gra za darmo, a także dwa dodatki do nowszych odsłon serii.

Po pierwsze, możemy odebrać pierwszą odsłonę Tom Clancy’s Ghost Recon na PC. Aby to zrobić, musimy udać się pod ten adres, zalogować się do aplikacji i przypisać produkcję do naszego konta Ubisoft.

Po drugie, zgarnąć można również dodatek do Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Rozszerzenie Fallen Ghosts jest dostępne na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Google Stadia. Odbierzecie je w tym miejscu.

Po trzecie, można też zdobyć za darmo przygodę Spisek do Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Odbierzecie ją bezpośrednio w grze, w sekcji „rozszerzenia”. Przygoda kosztuje aktualnie 0 Monet Duchów.

Wszystkie powyższe darmówki można odebrać od teraz do 11 października. Promocja zakończy się dokładnie o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Dodatkowo od 2 listopada Ubi będzie rozdawać trzy darmowe skórki z trzech odsłon serii Ghost Recon. Więcej konkretów poznamy niedługo.

Gra za darmo i dwa większe rozszerzenia to bardzo miły prezent. Niewykluczone, że Ubisoft szykuje jeszcze jakieś niespodzianki z okazji święta jednej ze swoich sztandarowych marek.