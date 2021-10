Ghost Recon Frontline zapowiedziane. To strzelanka, w którą zagramy za darmo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ghost Recon Frontline wyciekło wczoraj do sieci i wzbudziło niemałe poruszenie. Tajemniczy tytuł mógł być czymkolwiek, a teraz już wiemy, jak prezentuje się ta produkcja.

Ubisoft oficjalnie zapowiedziało nowe Ghost Recon. Kolejne wcielenie serii to nietypowa strzelanka, która będzie dostępna za darmo. Nie poznaliśmy jeszcze daty premiery, ale wydawca udostępnił niemałą garść konkretów.

Nie będzie to takie Ghost Recon, jakie znamy. Po średnio udanym Breakpoint, Ubisoft zmienia formułę serii i powita graczy na odmienionym polu bitwy. Tym razem nie ma co liczyć na kampanię, bowiem będzie to gra tylko i wyłącznie multiplayer.

Gracze trafią do (podobno) wielkiego, otwartego świata. Ubi szykuje parę trybów rozgrywki, ale tym najważniejszym będzie Ekspedycja. Ma ona bazować na wykonywaniu misji w trakcie kooperacji w otwartym świecie. Pozostałe tryby zostaną najpewniej ogłoszone już wkrótce.

Sam gameplay prezentuje się nieco bardziej realistycznie względem poprzednich odsłon serii. Choć nie ma co liczyć na symulator rodem z serii ARMA, Ghost Recon Frontline według mnie naprawdę nie wygląda źle.

14 października wystartują też zamknięte testy beta. Możecie się do nich zapisać w tym miejscu.