Gra na podstawie postapokaliptycznej powieści za darmo na Steam

Dziwna sytuacja miała miejsce ze studiem Golden Ox, których debiutanckie dzieło od niedawna dostępne jest całkowicie za darmo na platformie Steam. Wcześniej za grę, nadal znajdującą się we wczesnym dostępie, trzeba było płacić. Skoro nie trzeba… to chyba warto, prawda?

Gra za darmo na Steam… ale to nieco zawiłe

Niby tak, lecz mamy tu kilka “ale”. Po pierwsze, deweloperzy rozwijali ten tytuł od jakiegoś czasu, regularnie wrzucając nowe aktualizacje. Dążyli do tego, aby opuścić wczesny dostęp, ale tak się nie stało. Nagle The Chronicles: Wasteland stało się całkowicie darmowe i… wyszło z fazy early access. Twórcy informują, że postanowili udostępnić ten tytuł za darmo, aby służył za wprowadzenie do tego, co nadejdzie. A nadejść ma nowsza, zapewne płatna, wersja gry, drastycznie różniąca się od tego, co obecnie widzimy na Steam. Wystarczy tylko spojrzeć na screeny przedstawione we wiadomości na platformie Steam.

Także wygląda na to, że deweloperzy zrestartowali produkcję, obierając nieco inny kierunek. Aby jednak nie zaprzepaścić tego, co dokonali, obecną wersję gry można ogrywać za darmo. Ich kolejny tytuł ma być w pewien sposób rozwinięciem tej idei, a w pewien sposób jej pełną, udoskonaloną wersją.

Sytuacja jest więc co najmniej dziwna, ale z kronikarskiego obowiązku wypada poinformować o “prezencie”. Szczególnie że twórcy oparli się na nowej powieści postapokaliptycznej pod tym samym tytułem autorstwa Tyee ‘Lar Oxenbury’ego. Wcielamy się w ocalałych po zniszczeniu świata ludzi, którzy stawiają czoła nowym zagrożeniom.

