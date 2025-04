Skradanie, zagadki i unikanie przeciwników – to czeka na Was w nowej darmowej grze na Steam

Kolejna warta uwagi gra za darmo zadebiutowała na platformie Steam. Path of Light nie tylko oferuje dość unikatową oprawę wizualną, ale i sporo elementów rozgrywki.

​Jeśli szukasz darmowej gry na wieczór, która połączy skradankę, zagadki i klimatyczną oprawę, to Path of Light może być strzałem w dziesiątkę. Ta świeżo wydana produkcja od Luminary Studios jest od wczoraj dostępna na platformie Steam zupełnie za darmo. Wcielamy się w niej w małego robota o imieniu Lumi, który wyrusza w podróż, by odzyskać skradzione światło swojego miasteczka.​

Rozgrywka skupia się na eksploracji i unikaniu przeciwników w mrocznych zakamarkach Zapomnianej Kaplicy. Lumi musi rozwiązywać zagadki środowiskowe, omijać pułapki i unikać wykrycia przez wrogów. W miarę postępów odblokowuje cztery unikalne zdolności, które pomagają mu w dalszej wędrówce.​ Całość przypomina nieco mało popularne Gylt połączone z Little Nightmares z kilkoma własnymi pomysłami twórców.

Gra oferuje tryb dla jednego gracza, więc nie musicie martwić się, że nie będzie graczy do wspólnej zabawy. Choć obecnie posiada tylko jedną recenzję użytkownika na Steamie (jest zbyt „świeża”, aby było ich więcej), jej unikalny klimat i mechaniki mogą przyciągnąć fanów gier indie i przygodowych.​ Zresztą, nic nie stracimy, jeśli spróbujemy!

