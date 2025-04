Cyrk koszmarów nie dla ludzi bojących się klaunów. Nowa gra za darmo na Steam

​Jeśli myślisz, że klauni to tylko śmieszki z cyrku, to Killer Karnival szybko wyprowadzi Cię z błędu. Ta świeżo wydana, darmowa gra od Screamscape Studios przenosi nas do opuszczonego wesołego miasteczka, gdzie zamiast waty cukrowej i karuzel czekają na nas mordercze klauny z wyjątkowo wyostrzonymi zmysłami. Premiera miała miejsce 24 kwietnia 2025 roku, a gra jest dostępna na Steamie w modelu free-to-play.

W Killer Karnival wcielamy się w postać uwięzioną w mrocznym lunaparku, gdzie naszym celem jest przetrwanie i ucieczka. Gra łączy elementy survival horroru i skradanki z perspektywy pierwszej osoby. Aby przeżyć, musimy rozwiązywać zagadki, unikać wykrycia przez klauny i korzystać z otoczenia, by odwracać ich uwagę. Co ciekawe, twórcy obiecują, że każdy z klaunów posiada „unikalne zdolności sensoryczne”, co zmusza gracza do ciągłego dostosowywania strategii.

Jeśli jesteś fanem gier takich jak Outlast czy Amnesia, Killer Karnival może być interesującym dodatkiem do cyfrowej biblioteki. Dostępna za darmo na Steamie, oferuje solidną porcję strachu i wyzwań logicznych. Jeśli jednak doczytałeś aż do tego momentu, a jednak boisz się klaunów… żeby nie było, że nie ostrzegałem.

Źródło: Steam