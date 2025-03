W końcu gra za darmo, która zaskakuje. Strzelanka ze świetnymi ocenami na Steam

Na Steam wylądowała gra za darmo, która wnosi trochę powiewu świeżości do gatunku bezpłatnych shooterów. Czy chcecie zanurkować i chwycić za karabin? Ci, co już wskoczyli w głębiny, wystawili bardzo pozytywne oceny.

To kolejna udana premiera free to play, o której dzisiaj piszemy. Po taktycznym shooterze z wielkimi robotami oraz zwariowanej grze w piłkę w widoku FPP, przyszła pora na podwodne klimaty. Na platformie Steam pojawiła się bowiem kolejna gra za darmo, która aż prosi się o pobranie. I od razu wspomnijmy, że za ceną 0 zł idzie w parze zero mikropłatności i dodatkowego wyciągania kasy. Deweloper nie prosi o żadne drobniaki, byś ubrał swojej postaci nowe skórki i inne ulepszenia.

Nowa gra za darmo na Steam. Premiera Tidal Shock: Off The Hook

Tidal Shock: Off The Hook jest oryginalną strzelanką, która rozgrywa się całkowicie pod wodą. Poruszamy się więc niemal bez grawitacji i w 360 stopniach. Ten nowy shooter jest przeznaczony do sieciowej zabawy PvP dla 2-12 graczy. Do wyboru mamy sporo broni (jest siedem różnych klas oręża), w tym snajperki, strzelby czy zwykłe karabiny. Naszą postać możemy ubrać w ponad 40 różnych skórek oraz innych wizualnych gadżetów, dzięki czemu stworzymy unikatowego wojownika. Podczas rozgrywki mamy też specjalne ruchy, jak np. przyśpieszenia, będziemy też rozstawiać zasłony czy śmigać na torpedach!

Twórcy przygotowali 4 tryby rozgrywki (Reactor Rush, Control, Point2Point i Deathmatch O₂), a każdy mecz składa się z trzech rund. Zabawa polega tutaj w dużej mierze na kooperacji z resztą zespołu oraz odpowiedniej taktyce. Łatwo kogoś zaskoczyć i oczywiście samemu zostać zaskoczonym. W końcu poruszamy się we wszystkich płaszczyznach i to, co dla nas jest „normalnym” widokiem w danej chwili, dla kogoś innego może być widokiem „do góry nogami”.

Nasze wygrane oraz różne „podwodne akcje” są nagradzane. Łącznie w grze znajduje się 39 osiągnięć, ale w planach są kolejne, więc jeśli damy grze szansę, to na pewno będzie się rozwijać. Póki co, w chwili publikowania tej wiadomości, tytuł posiada 40 recenzji od graczy na Steam, z których średnia wynosi 92/100, a więc jest bardzo wysoka.

Tak wygląda gameplay z Tidal Shock: Off The Hook:

