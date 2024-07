Nowa gra za darmo na Steam. To klimatyczny tytuł łączący Terminatora i Cyberpunk

Nie ma dnia bez nowych tytułów free2play, ale dzisiejsza gra za darmo na Steam to oferta naprawdę godna uwagi. Na bezpłatny model przeszła bowiem szalenie ciekawa gra taktyczna, która zabierze nas do realiów historii alternatywnej. Oto bowiem lądujemy w Berlinie w 2089 roku, gdzie Zimna Wojna nigdy nie dobiegła końca. Jest naprawdę ciekawie — i darmowo.

Steam i nowa gra za darmo. Warto zagrać

Wyobraźcie sobie mroczny klimat tech-noir, w którym stajemy na samym środku toczącego się od ponad 100 lat konfliktu. Zimna Wojna nadal trwa, jest 2089 rok, a świat nie jest już tym samym miejscem, co kiedyś. W nowej darmowej grze na Steam przyjdzie nam stoczyć wiele genialnie zrealizowanych pojedynków, do których podejdziemy taktycznie, niczym w najlepszych produkcjach z gatunku.

Co najważniejsze, omawiana produkcja jest dziś dostępna za darmo. Zagracie bez wydawania ani złotówki!

Źródło: Steam