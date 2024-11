Jedyna w swoim rodzaju, naprawdę świetna gra. Wielka premiera za darmo na Steam

Supervive dostało jedno z najbardziej popularnych dem na Steam Next Fest, a teraz trafiło do wczesnego dostępu. Gra za darmo na Steam dostępna!

Supervive rządziło przed premierą, bo demo przekonało do siebie naprawdę spore grono graczy, którzy nie mogli doczekać się premiery wersji z wczesnego dostępu. Ta, jak zresztą obiecali twórcy w pełni darmowa, jest już możliwa do pobierania za pośrednictwem platformy Steam.

Gra za darmo na Steam, czyli Supervive

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z jedną z największych premier w segmencie free-to-play na Steam w ostatnim czasie. W końcu mało który tytuł cieszy się aż takim zainteresowaniem przed samą premierą. Twórcy nie wypuścili jednak jeszcze wersji ostatecznej, bo na razie grę można pobierać w ramach rozgrywek early access. Spodziewajcie się także regularnych aktualizacji i zmian.

Czym w ogóle jest Supervive? To połączenie dwóch szalenie popularnych gatunków, czemu zapewne zawdzięcza swój sukces. Jest to “MOBA battle royale”, czyli swego rodzaju miks choćby League of Legends z takim PUBG. A przynajmniej w założeniach, bo w praktyce to gra, opierająca się na bardzo solidnych, ale własnych fundamentach.

Gra, niejako kojarząca się otoczką z choćby Paladins, przedstawia nam zupełnie nowy świat, w którym będziemy musieli zmierzyć się z wrogami. Będą nimi, rzecz jasna, żywi gracze. Każdy wciela się w jedną z 16 unikalnych postaci, dysponujących własnymi atakami i statystykami. Zasady faktycznie łączą taktyczne i strategiczne podejście rodem z gier typu MOBA z dynamiczną akcją i ulepszeniami do zdobycia niczym w tytułach battle royale.

Wkrocz do sandboxa opartego na swobodzie i akcji, w którym będziesz skakać, szybować, strzelać, uderzać, odbijać się, rzucać atomówki i ścinać wrogów, aż Twoja drużyna pozostanie na polu bitwy jako ostatnia. – czytamy w opisie

Twórcy zobowiązali się wspierać swój tytuł przez lata. Na razie jednak czekamy, aż pojawi się więcej aktualizacji i kolejne mechaniki rozgrywki. Supervive z wczesnego dostępu powinno wyjść za mniej więcej 6 – 12 miesięcy. Obecnie gra posiada “bardzo pozytywne” oceny społeczności.

