Gra za darmo na obcej planecie. Nowość na Steam z ocenami 94/100

Tutaj znajdziecie wszystkie polecane przez nas gry za darmo, a poniżej lecimy z kolejną nowością stycznia, która zabiera nas w uroczą, choć ciężką podróż w odległe światy. Charakteryzuje się piękną oprawą graficzną, przyjemną ścieżką dźwiękową oraz relaksującym gameplay’em, który polega przede wszystkim na „budowie bazy”.

Nowa gra za darmo przyleciała na Steam

Poniżej znajdziecie link do pobrania bezpłatnej gry Starling, czyli „darmoszki” rozgrywającej się na obcej planecie. To trzecioosobowa gra eksploracyjna polegająca na budowaniu bazy. Gracze wcielają się w kosmonautę, pracownika Starling Corp., którego misją jest zbieranie zasobów z całej galaktyki. To, co znajdziemy na odległych lądach, będziemy wysyłać z powrotem do korporacji, aby zaopatrzyć swoją planetę w zasoby niezbędne do przetrwania.

Innym wątkiem jest naprawa naszego statku kosmicznego, który uległ awarii. Reperując kolejne podzespoły będziemy mogli odblokować różne możliwości związane z craftingiem czy handlem.

Nasz mały bohater musi zatem eksplorować otwarty świat w poszukiwaniu przeróżnych zasobów. Do dyspozycji mamy narzędzia, ale też plecak odrzutowy, dzięki któremu dostaniemy się w wiele niedostępnych na piechotę rejonów mapy. Lecz pamiętajcie, by nie patrzyć tylko w górę, ponieważ zejdziemy też do głębokich kopalni w poszukiwaniu cennych minerałów. Na lądzie będziemy m.in. ścinać drzewa, a także łowić ryby oraz szukać owoców, by nie paść z głodu. W naszej podróży będzie nam towarzyszył kumpel – mały robocik, który zna się prawie na wszystkim.

Starling – gra za darmo do pobrania na Steam

Źródło: Steam