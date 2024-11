Na platformie Steam zadebiutowała ciekawa gra za darmo, która z miejsca może wydawać się podobna do znanego Rocket League. To zręcznościowa gra futbolowa, gdzie nie obowiązują żadne zasady.

Kto lubi posiedzieć przy Rocket League, Brawlhalla czy Super Smash Bros., niech spojrzy na nową premierę, która pojawiła się na Steam. To gra za darmo, a przywołane przed chwilą tytuły nie są przypadkowe, ponieważ właśnie do nich gracze porównują bezpłatną nowość od studia Gameloft. Dodajmy, że dołącza ona od razu do najlepszych darmowych gier listopada, które zebraliśmy dla Was w tym wpisie. Znajdziecie tam kilkanaście najwyżej ocenianych i najciekawszych darmoszek tego miesiąca.

Project Fireball to nowa gra za darmo, trochę jak Rocket League

Project Fireball ma 80% pozytywnych ocen na Steam, zatem warto przyjrzeć się tej niezależnej produkcji nieco bliżej. Jak zachwalają deweloperzy, ich gra łączy sportowe emocje z potężną mocą magii, aby stworzyć piłkarską grę bitewną na arenie.

Wybieramy zatem swojego superbohatera i wkraczamy na arenę w potyczkach 2 na 2. Zasady są proste. Należy przedrzeć się przez obronę przeciwników i wbić piłkę do bramki.

Project Fireball – gra za darmo do pobrania na Steam

Gracze docenili produkcję, która tak swoją drogą posiada polską lokalizację. Wśród opinii użytkowników Steam pojawiają się stwierdzenia, że to “zabójca czasu” i bardzo dobra gierka na szybkie partyjki ze znajomymi.

Źródło: Steam