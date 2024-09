Świetnie przyjęta przez graczy gra do zdobycia za darmo, ale zostało kilka godzin

Jeśli nie zdążycie, a tytuł i tak Wam się spodobał, więc chcielibyście go zgarnąć, bez promocji zapłacicie za niego jakieś 9 złotych, także nie przesadzajmy – to nieszczególnie zaporowa cena.

Gra za darmo do zgarnięcia na Steam

Press Any Button to dość dziwna przygoda, w której wcielamy się w sztuczną inteligencję tworzącą swoją pierwszą grę wideo. AI sprytnie zwane A-Eye nie potrafi jednak robić gier, co zresztą widać na pierwszy rzut oka. Jego pierwszy tytuł to klasyczna arcade’owa pozycja traktująca o latających klockach, które trzeba powstrzymać przed spadnięciem. Twórca chyba zdaje sobie sprawę, że nie brzmi to ekscytująco, lecz Press Any Button wyraźnie stawia także na fabułę.

Gra wprowadza dziwną, ale słodką postać o imieniu A-Eye. Jest on sztuczną inteligencją stworzoną do przetwarzania danych na potrzeby ważnych badań naukowych. Kiedy nudzi go to zadanie, postanawia przekształcić badania w grę wideo. Fakt, że nie potrafi rysować elementów gry, komponować muzyki i nie wie nic o projektowaniu gier, nie powstrzyma go. – czytamy w opisie produkcji

Obecnie gra rozdawana jest za darmo na Steam. Każdy posiadacz konta na platformie może zgarnąć ją bez żadnych opłat, ale trzeba się spieszyć – oferta trwa jedynie kilka godzin.

Macie czas do dzisiaj, do godziny 19:00. Jeśli nie zdążycie, zawsze będzie można kupić ją za docelową cenę 8,99 zł. Tytuł zgarnął “bardzo pozytywne” oceny graczy, więc chyba warto się skusić.

