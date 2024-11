Nagły powrót gry z kultowej serii na Steam. To tytuł w pełni darmowy

Zapewne nawet najwięksi fani serii Command & Conquer nie pamiętają albo nawet w ogóle nie kojarzą Tiberium Alliances, wysoce zaskakującego… MMO z przeglądarek.

Gra za darmo z serii Command & Conquer

Kultowa seria najpewniej nie powróci – a już na pewno nie w najbliższych latach – lecz od czego są starsze, zapomniane i zapewne przez wielu nawet nieznane odsłony? C&C Tiberium Alliances to swego rodzaju ewenement, wydany oryginalny w 2012 roku w formie gry przeglądarkowej. Tak, to były mniej więcej ostatnie lata świetności tego typu produkcji, więc nic dziwnego, że produkcja EA niekoniecznie zdobyła aż tak wielkie zainteresowanie. Nadal jednak mówimy o dość dobrze przyjętej produkcji, mającej swoich fanów.

Dość niespodziewanie na Steam pojawiła się karta tej samej gry, co sugeruje, że EA zamierza nie tylko przywrócić ją do żywych (a już na pewno zainteresować większą liczbę graczy), ale też wydać w formie pełnoprawnej aplikacji. Ciekawe, w jaki sposób deweloperzy przeniosą niektóre funkcje, m.in. silne akcenty społecznościowe, na nowy format. Mimo wszystko wśród tagów znajdziemy “free to play”, co oznacza, iż nadal jest to gra za darmo.

Produkcję możecie już dodawać do list życzeń, aby dostać powiadomienie, gdy tytuł będzie dostępny. Z opisu wynika, że to praktycznie ta sama gra, tylko dostosowana do funkcjonalności na Steam.

Uwielbiana odsłona C&C znana z przeglądarek jest już na Steam! Zaproś znajomych do walki! Wkrocz do legendarnego uniwersum Command & Conquer, w którym wciąż toczy się epickie starcie między potężną Global Defense Initiative (GDI) a tajemniczym Bractwem Nod (NOD). Command & Conquer: Tiberium Alliances to innowacyjne podejście do klasycznej rozgrywki, dzięki któremu poznasz dynamiczny, stale ewoluujący świat o nieskończonych możliwościach strategicznych. Ta wciągająca, darmowa gra przeglądarkowa zapewnia bogate doświadczenie w znanych i lubianych realiach Command & Conquer. – czytamy na Steam

Na razie jedyna informacja dotycząca terminu premiery to mało konkretne “wkrótce”. Nie zdziwiłbym się, gdyby EA postanowiło zrobić shadow dropa, może z okazji The Game Awards 2024?

Źródło: VG247