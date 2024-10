Gra za darmo na Steam. Świeżutka premiera dla fanów piłki nożnej

Lubisz piłkę nożną i chciałbyś poprowadzić swoją wymarzoną drużynę do zwycięstwa? Umożliwia to Soccer Manager 2025, czyli nowa gra za darmo debiutująca na Steam.

Poprzednia część Soccer Manager miała swoją premierę na PC w 2021 roku, więc sporo czasu upłynęło, by na naszych komputerach mogła zagościć kontynuacja. Kto czekał, właśnie się doczekał, ponieważ Soccer Manager 2025 pojawił się do pobrania zupełnie za free. I nie jest to byle jaki manager z przekręconymi nazwiskami piłkarzy. Zobaczymy tutaj 90 lig, 54 kraje i ponad 25 000 licencjonowanymi graczy FIFPRO. To kolejna gra za darmo, która powinna zagościć na waszych blaszakach. Wszystkie poprzednie warte pobrania darmoszki, które opisaliśmy, znajdziecie w naszej sekcji z darmowymi grami.

Soccer Manager 2025 – gra za darmo do pobrania na Steam

Soccer Manager 2025 – pobierz za darmo

jak czytamy na karcie produktu, w SM2025 możemy przejąć kontrolę nad swoimi ulubionymi klubami piłkarskimi i prawdziwymi piłkarzami, poruszać się po rynku transferowym i zostać utytułowanym mistrzem.

Przejmij kontrolę nad jednymi z największych klubów piłkarskich na świecie w Soccer Manager 2025, w tym Manchesterem City, Bayernem Monachium, Borussią Dortmund czy Bayerem Leverkusen wraz z 25 000 oficjalnych zawodników FIFPRO. Zbuduj swoją drużynę marzeń, złożoną z prawdziwych gwiazd futbolu, które pomogą Ci osiągnąć chwałę na boisku. Pozyskaj najlepszych graczy lub poświęć czas na poszukiwanie młodych talentów – decyzje transferowe należą do Ciebie. Steam

W porównaniu do poprzedniej części, Soccer Manager 2025 ma wiele nowych i ulepszonych funkcji. Wśród dostępnych możliwości, deweloperzy wymieniają:

Zarządzanie międzynarodowe

Całkowicie nowy silnik ruchu meczowego 3D

Tryb tworzenia klubu

Elegancki, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika

Personalizacja menedżerów

W pełni dokładne rozgrywki kontynentalne

W Soccer Manager 2025 zarządzamy dosłownie wszystkim, a każdy mecz możemy oglądać w 3D, a nie tylko w formie tabelek z wynikami.

Źródło: Steam