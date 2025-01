Przez ograniczony czas zgarniecie tę grę za darmo na Steam. Warto odebrać

Na Steam dostępna jest kolejna gra za darmo, którą możecie zdobyć bez opłat, o ile wyrobicie się w czasie. Na szczęście macie na to kilka dni.

Kolejny prezent na platformie Steam nie jest może aż tak wyjątkowo dobrze oceniany jak dość zaskakująco solidny tytuł NSFW, o którym pisaliśmy wcześniej. Nie szkodzi jednak go odebrać, bo mówimy przecież o cenie wynoszącej równe 0 złotych. Nie no, to już niezła oferta, prawda?

Wspomnianym prezentem jest Mini Thief. Zanim zaczniecie zastanawiać się, cóż to dziwaczny spin-off, o którym nie mieliście pojęcia, uprzedzę Was – nie ma mowy o jakimkolwiek powiązaniu z kultową serią skradanek. Jasne, tutaj również wcielamy się w “złodzieja”. No i także musimy się skradać oraz działać pod osłoną nocy. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

Czy potrafisz uciec z łupem? Zagraj w Master Thief i spróbuj ukraść tyle ile potrafisz. Okradaj domy, by dostać coś słodkiego, słodki łup, ale uważaj, nie daj się złapać! – czytamy w opisie produkcji

Gracze mogą zgarnąć tę grę za darmo, o ile tylko zdążą ją przypisać do konta przed 24 stycznia, godziną 19:00. Wtedy bowiem ograniczona promocja się kończy i znów będzie trzeba płacić.

Źródło: Steam