Macie mało czasu na odebranie ukochanej przez graczy gry za darmo na Steam i GOG. Tylko dla dorosłych

Gra za darmo tylko dla dorosłych? To coś nowego! I choć tytuł ten faktycznie jest bardzo NSFW, gracze pokochali go tak bardzo, że chyba warto zagrać.

Gry erotyczne to generalnie zaskakująco szeroka przestrzeń dla indie deweloperów, ale “oficjalnie” mało kto się nimi interesuje. Oczywiście nieoficjalnie widać, że tego typu tytuły nierzadko biją rekordy popularności choćby na platformie Steam. Wszak teraz każdy może ukryć grę w bibliotece, chroniąc się przed społecznym ostracyzmem ze strony znajomych. Spokojnie, z HuniePop możecie zrobić to samo.

“Przytłaczająco pozytywnie” oceniana gra za darmo na Steam i GOG

Ale teraz całkowicie szczerze – pojawiła się oferta, której ciężko odmówić, choćby ze względu na kolosalne zainteresowanie, jakie wygenerowała na Reddicie. Gdy tylko wrzutka z możliwością przypisania HuniePop za darmo na Steam i GOG pojawiła się na platformie, dziesiątki graczy zaczęły ją zachwalać. A niby nikt nie gra…

Ale i tak tytuł ten zdobył na platformie Steam “przytłaczająco pozytywne” oceny, gromadząc ponad 30 tys. recenzji, z których aż 96% jest pozytywnych. “Wiadomo, co to jest, ale to naprawdę dobra gra” – pisze jeden z komentujących na Reddicie. Wtóruje mu mnóstwo osób, a deweloperzy aktualnie oferują ją za darmo. Możecie zgarnąć ją na Steam (gdzie owszem, da się ją ukryć) lub na GOG-u.

Czymże w ogóle jest ta dziwaczna pozycja? To “wyjątkowa gra symulacyjna na komputery PC, Mac i Linux. To pierwsze podejście do rozgrywki, które jest po części symulatorem randek, po części grą logiczną, z lekkimi elementami RPG, wizualnym stylem prezentacji powieści, szorstkim zachodnim stylem pisania i dużą ilością „fabuły””.

Należy się jednak pospieszyć, bo tytuł ten dostępny jest wyłącznie do 19:00 dnia dzisiejszego, tj. 20 stycznia.

Źródło: Reddit