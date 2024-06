Ta gra przestaje być free-to-play. Odbierzcie ją na Steam za darmo, póki możecie

Niedawno pisaliśmy o kolejnej porcji zupełnie darmowych gier na Steam, a także wielkim hicie, który właśnie zmienił model dystrybucji. Z gry płatnej Talisman: Digital Edition stało się kompletnie darmowe. Czasami jednak twórcy robią coś zupełnie odwrotnego.

Gra za darmo staje się płatna

Do tej pory każdy gracze korzystający ze Steam mógł przypisać do konta i zachować na zawsze produkcję studia Marion Surgical Inc. zupełnie za darmo. Mowa o grze pod tajemniczym tytułem Marion Surgical Robot Game. Jest to po części faktycznie gra, a po części symulator, do tego powstały we współpracy z profesjonalistami. Szkoda tylko, że na VR…

Wkrocz do najnowocześniejszego świata robotyki chirurgicznej dzięki grze Marion Surgical Robot Game. Doświadcz precyzji i finezji wymaganej do obsługi zaawansowanego systemu robotycznego stworzonego przez prawdziwych chirurgów. Zanurz się w mistrzostwie chirurgii robotycznej, przechodząc przez serię trudnych zadań. Od precyzyjnych ruchów nadgarstka po delikatne manewry szycia – każdy poziom stanowi wyjątkowy test zręczności i umiejętności. Niezależnie od tego, czy chodzi o poruszanie się pod precyzyjnymi kątami, czy przenoszenie kołków z chirurgiczną precyzją, każda czynność wymaga najwyższej koncentracji i kontroli. – opisują twórcy

Wszystko to w dość unikalnym ujęciu wykonywania operacji science-fiction. Jasne, to także gra, która nie powinna zająć Wam więcej niż godzinę, także jeśli akurat tego typu pomysły brzmią dla Was ciekawie, zdecydowanie warto spróbować. Tym bardziej że produkcja przestaje być free-to-play i staje się płatna.

Twórcy poinformowali, że od 15 czerwca za grę będzie trzeba płacić 5 dolarów. Niby niewiele, ale sam nie wiem, czy taki pomysł może przełożyć się na jakikolwiek zysk. Zainteresowani gracze nadal zgarną ją bez opłat przez kolejne dni, a reszta nawet jeśli ją kupi, spokojnie zdąży przejść całą zawartość i ją zwrócić (nie pochwalam tej praktyki, ale tak niestety robi wiele osób). No ale nie mnie to oceniać.

Źródło: Reddit