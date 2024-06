“Bardzo pozytywnie” oceniana gra na Steam do odebrania za darmo. Niestety, jest bardzo mało czasu

Twórcy Islands of Insight, czyli bardzo ciepło przyjętej produkcji łamigłówkowej, rozdają ją za darmo. Nie musicie więc wydawać pieniędzy, lecz czasu jest bardzo mało.

Deweloperzy ze studia Lunarch Studios w opisie swojej produkcji na Steam nie ukrywają, czym ona w ogóle jest. A jest to po prostu zestaw łamigłówek osadzonych na tytułowych wyspach, w bardzo atrakcyjnych okolicznościach przygody. Różnych zadań jest podobno ponad 10 tysięcy, a niektórzy gracze w recenzjach na platformie mają nawet setki godzin. To chyba oznacza, że zawartości znajdziemy tu sporo.

Łącznie produkcja zebrała “bardzo pozytywne” opinie na Steam, spośród ponad 1200 recenzji. I teraz odebrać ją możecie za darmo w ramach “flash sale”, o której twórcy poinformowali na Twitterze. Nie trwa niestety długo, bo na przypisanie produktu do konta Steam mamy jedynie czas do godziny 19:00 (dziś, tj. 27 czerwca). Grę po przypisaniu zachowamy w bibliotece na zawsze.

Seekers, save the date….Offline Mode is coming on July 9! Get the Base Edition for FREE for 24 hours. Available until tomorrow 1pm ET. More info here: https://t.co/y82NPfha3G pic.twitter.com/BPNWky7aQs