Gra za darmo na Steam. Spieszcie się, liczba kodów ograniczona

Crumble zdobyło „bardzo pozytywne” noty od graczy na Steam, choć nie jest ich dużo. Nic dziwnego – mówimy o bardzo niszowej, niezależnej pozycji. Jest to gra przede wszystkim dla fanów platformówek i zręcznościówek. Jeżeli jednak uwielbiacie wyzwania, chcecie się odprężyć i pałacie miłością do systemu poruszania się ze Spider-Mana, jest to coś zdecydowanie dla Was.

Gra za darmo w formie kodu na Steam

Fantical kolejny raz rozdaje grę za darmo i kolejny raz mówimy o tytule na Steam. Trzeba jednak pamiętać, że aby odebrać kod, należy posiadać konto w serwisie (ale nie trzeba podpinać danych płatności). Jeżeli nie stanowi to dla Was problemu, wystarczy udać się w to miejsce. Tam klikacie „add to cart” i możecie cieszyć się kodem, który niemal natychmiast pojawi się na Waszym koncie. Kod przeznaczony jest wyłącznie na platformę Valve.

Crumble to platformówka fizyczna z mechaniką chwytającego języka. Dołącz do chaosu niestabilnych platform i nieoczekiwanych zniszczeń z tą uroczą niebieską kulką! Spróbuj przejść przez ekscytujące poziomy, które spadają wokół ciebie. Poruszaj się jak szlam, skacz jak piłka, huśtaj się jak Spiderman! – informują twórcy

Oferta skończy się za pięć dni (od momentu opublikowania tego artykułu). Niestety, liczba kodów jest ograniczona i dość szybko spada. Dlatego też najlepiej pospieszyć się, aby nikt nas nie ubiegł.