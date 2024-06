Ostatnia szansa na zgarnięcie za darmo. Zaraz będzie trzeba płacić

Już kolejna gra w ostatnim czasie staje się płatna. Gra za darmo dostępna w formie free-to-play to Dream of the Star Haven, ale wkrótce przejdzie na model premium.

Twórcy tej gry niezależnej są tak z niej zadowoleni, że postanowili uczynić ją płatną. Nadal jednak możecie zgarnąć ją kompletnie za friko!

Gra za darmo, ale jednak nie

Dream of the Star Haven w żadnym razie nie jest wielkim hitem, ani nawet “hitem” w ogóle, bo przecież mówimy o łamigłówkowej grze zręcznościowej od indie deweloperów. Produkcja na Steam zdobyła jedynie 16 ocen, które łącznie są “pozytywne”, więc na pewno nie jest źle. Co ciekawe, produkcja cały czas znajduje się we wczesnym dostępie, i jeszcze przez jakiś czas w nim pozostanie.

Dream of the Star Haven to pierwszoosobowa platformówka z elementami eksploracji, łamigłówek i walki – magiczna odyseja przez podniebne wyspy, w której wznosisz się z gracją, a ostatecznie nawet naginasz grawitację do swojej woli, dając ci moc dosłownie wywracania sennego świata do góry nogami. – informują twórcy na karcie gry na Steam

Tytuł ten do tej pory dostępny był w formie free-to-play, ale już nie będzie. Teraz przechodzi na model premium. Twórcy informują we wpisie, że “decyzja ta wynika z tego, jak bardzo jesteśmy zadowoleni z nowej warstwy sokoban w grze” i dodania nowych łamigłówek na sporo godzin rozgrywki. Nadal jednak przypiszecie ją do konta za darmo, gdzie pozostanie na zawsze.

Obecnie nie znamy daty przejścia na model premium, ale ma stać się to w przeciągu “kilku dni”. Dlatego też polecam przypisać ją do konta, aby nie trzeba było w razie czego płacić. W razie czego cena ma nie być szczególnie wygórowana.

Źródło: Steam