Tylko kilka dni na odebranie gry za darmo na Steam

Zostało niewiele czasu, ale jeśli lubujecie się w prezentach na Steam, to zdecydowanie warto. Nowa gra za darmo to “bardzo pozytywnie” oceniane Castle Break.

Raz na jakiś na platformie Valve znajdziemy nie tylko prezenty w postaci “dupereli” do profilu, ale także i gry za darmo. Najnowsza produkcja to gratis, na zdobycie którego macie tylko 3 dni.

Gra za darmo na Steam

Twórcy Castle Break mają ciekawe równanie, które całkiem nieźle obrazuje, czym jest ich gra. To “Breakout + fizyka + strzelanie + budowanie”, co w praktyce daje mocno inspirowaną grami retro pozycję, będącą połączeniem Arkanoid i Space Invaders. Fani tego typu produkcji zdecydowanie mają na co liczyć, ale i inni potencjalnie znajdą tu wiele dobrego!

Tytuł od studia Pauloondra to względnie prosta w zasadach gra, w której “użyjesz myszki jak w hokeju na trawie, aby kopnąć wrogie bomby z powrotem do złego Czarnego Zamku! Niszcz wrogie wieże, rakiety i lasery. Zbuduj bazę, aby chronić swoich małych kolesi – potrzebujesz ich, aby wygrać” – jak czytamy w opisie.

Prezent zgarniemy do 13 października, do godziny 19:00 czasu polskiego. Aby na zawsze zachować grę bez potrzeby wydawania na nią pieniędzy, wystarczy udać się na powyższy link lub na aplikację Steam, kliknąć “Dodaj do konta” i to wszystko! Proste, a docelowo gra kosztuje ponad 20 złotych, więc to zawsze jakaś oszczędność.

Źródło: Steam