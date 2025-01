Zwariowana gra za darmo na Steam. Gracze szczerze ją polecają

Na Steam oraz Epic Games Store pojawiła się nowa gra za darmo, czyli side-scrollowe Bleed Runner. Jak wskazuje tytuł, będzie krwawo i to bardzo.

Bleed Runner nie jest wyłącznie sprytnym zapożyczeniem z szalenie uwielbianego Blade Runner’a, chociaż również mówimy o cyberpunkowej przygodzie. Gracze powinni jednak spodziewać się krótkiej, acz niezwykle treściwej produkcji pochłaniającej ich na co najmniej te kilkadziesiąt minut.

Gra za darmo na Steam i Epic Games Store

Bo mówimy o bardzo małym, acz niezwykle udanym tytule. Bleed Runner powstało na swój sposób jako pokaz umiejętności niezależnych deweloperów, którzy mieli pomysł, narzędzia i sporą kreatywność, aby to wszystko ze sobą zestawić. Jak zresztą widać po screenach, nie jest to gra kojarząca się z czymkolwiek innym, nawet jeśli dodałbym, że mówimy o sidce-scrollowej nawalance.

Bleed Runner to cyberpunkowy beat-em-up 2.5D, w którym samotny rycerz walczy z nadciągającą zarazą! Nagle dotknięty chorobą, poszukaj lekarstwa na tajemniczym statku kosmicznym i przetrwaj, chwytając, rzucając i miażdżąc wrogów w poszukiwaniu krwi. – czytamy w opisie produkcji

Twórcy postanowili skorzystać z wyjątkowego stylu graficznego, dorzucając do niego iście zabójczy soundtrack (również możliwy do pobrania za darmo), przesyt efektami na ekranie i odbiegające od normy kąty kamery, przez co cała ta przygoda tak mocno wyróżnia się od wielu, pozornie podobnych. Warto ograć, szczególnie że w recenzjach graczy dominuje zachwyt.

