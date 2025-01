Gigantyczny hit RPG za darmo dla każdego. Genialny prezent

Epic Games Store i przedostatnia gra za darmo w świątecznym rozdawnictwie. Wyszło na to, że wciąż dostępnym tytułem jest Kingdom Come: Deliverance.

Z jednej strony to świetna wiadomość, bo jednak mówimy o wielkim hicie, jednym z najbardziej uwielbianych współczesnych RPG-ów, a z drugiej… o grze, która za darmo była dostępna już wcześniej. No ale przecież nie można się o to gniewać, prawda?

Gra za darmo od Epica, czyli gigahicior

Kingdom Come: Deliverance, jeśli jakimś cudem nie wiecie, to czeski hit wprost od Warhorse Studios, studia założonego przez Daniela Vavrę. To człowiek odpowiedzialny m.in. za Mafię i Mafię 2, także akurat w kwestii dobrej fabuły można spokojnie mu zaufać. Z Kingdom Come nie jest wcale inaczej, bo mówimy o rozpisanym na dziesiątki godzin obszernym RPG-u osadzonym w średniowiecznych Czechach. Wyróżnikiem gry na tle innych jest zrezygnowanie z jakichkolwiek elementów fantastycznych.

Jeśli więc nie graliście, polecam nadrobić. Wystarczy, że udacie się na stronę gry na Epic Games Store i zgarniecie ją za darmo. Do tego celu wymagane jest wyłącznie konto. Warto jednak pamiętać, że to ostatnia oferta aktywna wyłącznie przez jedną dobę. Grę możecie zebrać do 17:00, 2 stycznia 2025 roku. Wtedy oferta zmieni się na nową.

Z drugiej strony na Epicu możecie również odebrać kilka gratisowych DLC do gry. Warto, szczególnie jeśli grę już macie, ale jeszcze nie zdążyliście przypisać do konta właśnie dodatków. Wszystkie DLC znajdziecie w tym miejscu. W sam raz przed premierą drugiej części!

