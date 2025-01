Nowa premiera gry za darmo na Steam. Grają w nią tysiące osób

Gra za darmo, czyli nowy tytuł free-to-play dostępny od dzisiaj na platformie Steam to Arena of Faith. PeCetowe wydanie popularnej MOBA.

Gier MOBA jest tyle, że czasami nie da się za nimi nadążyć. Gatunek, do którego osobiście nie pałam szczególną sympatią, to idealne pole do wydania gry free-to-play i to takiej, która może nieźle zarobić dla twórców. Jak zresztą wiadomo, “darmowość” to często wymówka, bo prawdziwe pieniądze kryją się w mikropłatnościach.

Gra za darmo na Steam – Arena of Faith

Mimo wszystko darmowe Arena of Faith i tak przekonała do siebie setki tysięcy osób na urządzeniach mobilnych. Tytuł ten zdobył dość pokaźną bazę graczy na telefonach z Androidem i iOS, więc jego debiut w wydaniu PC może okazać się strzałem w dziesiątkę. Czy jednak prosta konwersja wystarczy, aby zachęcić wymagających użytkowników komputerów? Dowiemy się o tym za jakiś. Póki co, każdy może sprawdzić tytuł w akcji samodzielnie. Wystarczy tylko pobrać wymagane pliki na Steam.

Gra za darmo oferuje tryb 5 kontra 5 graczy, w którym każdy wciela się w unikalne postacie z własnymi zdolnościami. Twórcy mają jednak “asa” w rękawie, choć nie do końca wiem, czy przekona on graczy. Deweloperzy zarzekają się, iż ich tytuł powstał głównie z myślą o zmaganiach esportowych, dla graczy szukających prawdziwego wyzwania i możliwości grania w różnych ligach.

Co ciekawe, gra wspiera crossplay z urządzeniami mobile, więc możecie nawet zagrać ze znajomymi, którzy nie chcą siedzieć przy komputerze. To także tytuł mocno stawiający na blockchain, ale w jakim stopniu przekłada się to na faktyczną rozgrywkę? No cóż – wypróbować za darmo nie zaszkodzi.

Źródło: Steam