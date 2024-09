Spieszcie się, bo liczba kodów ograniczona. Nowa gra na PC, PlayStation lub Xbox za darmo

SMITE 2 to kolejna odsłona popularnej MOBY stawiającej przede wszystkim na dynamiczne potyczki między graczami. I choć to gra za darmo, teraz trzeba za nią płacić, lecz jest pewien sposób na zgarnięcie jej bez potrzeby wydawania pieniędzy.

Gry za darmo są w większości sobie nierówne, bo wiele tytułów to dość specyficzne pomysły niezależnych projektantów. Podczas gdy Epic Games rozdaje dwie genialne gry, a Amazon szykuje ich aż 28, także i SteelSeries ma prezent dla graczy.

Gra za darmo od SteelSeries

Całkiem niedawno, bo 27 sierpnia gracze dostali możliwość testowania nowej odsłony popularnego SMITE. Fani gier MOBA z pewnością ją kojarzą, bo swego czasu zebrała przed ekrany bardzo pokaźne grono odbiorców. I choć “dwójka” również ma być dystrybuowana w formie free-to-play, stanie się to dopiero na premierę. Póki co chętni gracze muszą kupić jedną z trzech edycji, aby wziąć udział w przedpremierowych testach w formie wczesnego dostępu.

Oczywiście każda paczka gwarantuje inne korzyści. Ceny zaczynają się od 122 złotych, co niby nie jest wielką kwotą. Jeśli jednak mówimy o grze free-to-play, to jednak trochę trzeba wydać. Nie widzi Wam się inwestować w możliwość testowania gry early access? Możecie założyć konto SteelSeries, pobrać aplikację SteelSeries GG i zgarnąć kod na wybraną platformę za darmo! Jak to zrobić?

Tworzycie konto na stronie SteelSeries – o tutaj (jeśli nie macie)

Pobieracie aplikację SteelSeries GG z tego miejsca

Logujecie się do niej na swoje konto

Klikacie “giveaways”

Wybieracie Smite 2 na interesującą Was platformę

Pobieracie kod i aktywujecie go

Nie trzeba się wcale natrudzić, a przecież chyba warto, bo pozwala to graczom zaoszczędzić ponad 120 zł, więc nie są to przelewki. Cały proces jest tak naprawdę prosty i łatwy, a w razie czego możecie później odinstalować aplikację. Ta przeznaczona jest przede wszystkim dla posiadaczy sprzętu tego producenta, więc jeśli nie dysponujecie akcesoriami od SS, to raczej na nic Wam się nie przyda. Lepiej się jednak pospieszyć, bo pula kodów jest ograniczona!

