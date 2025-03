Odważny miks gatunków za darmo na Steam. Premiera we wczesnym dostępie

MOBA połączona z extraction shooterem (extraction MOBA?), a do tego jeszcze rozgrywka PvPvE? Brzmi odważnie, ale to właśnie nowa gra za darmo na Steam!

Na Steam regularnie możemy zgarnąć multum mniej lub bardziej ciekawych gier za darmo, a raz na jakiś czas zdarzy się również czasowa promocja. Tym razem mówimy jednak o debiutanckiej produkcji free-to-play.

Zobacz też: 100% oszczędności. Przez najbliższe dni tę grę na Steam odbierzecie za darmo

Seekers of Skyveil to nowa gra za darmo na Steam

Jeśli twórcy gier porywają się na kilka gatunków jednocześnie, to albo są bardzo odważni i pewni swego albo szaleni. W przypadku Seekers of Skyveil jeszcze nie wiemy, jak to wyszło, choć na razie opinie graczy są dość zdystansowane. Produkcja jednak dopiero co zadebiutowała i każdy może w nią zagrać bez opłat.

Gra za darmo oferuje połączenie gatunków, którego sam się szczerze powiedziawszy nigdy nie spodziewałem. Jest tu MOBA kojarząca się z gigantami pokroju LoL-a czy DOTA 2, ale też gra ekstrakcyjna wzorowana w swoich zasadach na extraction shooterach, choć z wiadomego powodu nie będąca stricte shooterem. Cała esencja rozgrywki skupia się wokół zbierania lootu i walki z wrogami w postaci rzeczywistych graczy lub AI.

Drużynowe PvPvE z walką top-down, w której gracze walczą o potężne łupy z rywalami. Przygotuj się, opracuj plan i obierz kurs na Skyveil. Skryte poszukiwania skarbów w jednej chwili przeradzają się w wieloosobowy chaos PvP. Wydobądź swoje bogactwa – lub strać wszystko. – czytamy w opisie gry

Brzmi dość ciekawie i to samo uważa wiele osób w recenzjach. Niestety, obecnie są one „mieszane” z kilku powodów. Przede wszystkim graczom nie podoba się nastawienie na grind i mikropłatności. To są jednak rzeczy, które da się z czasem wyeliminować.

Źródło: Steam